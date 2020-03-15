Ronaldo otelini hastaneye Ã§eviriyor

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbol yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo, corona virusle mÃ¼cadele iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±yor. Ä°spanya'da Marca Gazetesi'nde yer alan haberde, ÅŸu anda Ã¶nlemler kapsamÄ±nda Ã¼lkesi Portekiz'de olan Ronaldo, sahip olduÄŸu otel zincirini hastaneye Ã§evirmek istiyor.

Portekiz'de de yakÄ±ndan hissedilen bu tehlikeli virÃ¼sle ilgili vatandaÅŸlarÄ±nÄ± zor durumda bÄ±rakmak istemeyen yÄ±ldÄ±z oyuncu, otelinin hastaneye Ã§evrilmesi ve sadece bu konuyla alakalÄ± tedavilerin ya da karantinalarÄ±n olmasÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi.

Ãœlkesinin Ã¶nde gelen saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek olan Ronaldo, hastanenin masraflarÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ± ve tedavi konusunda da baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±yla destek vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.Â

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