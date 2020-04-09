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Celal Umut Eren / Skorer

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbol yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki karantina gÃ¼nlerinde Ã¶nemli bir karar aldÄ±. 35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, ailesiyle beraber oturduklarÄ± villadan taÅŸÄ±nmaya karar verdi.

AynÄ± bÃ¶lgede baÅŸka bir villa kiralayan Portekizli yÄ±ldÄ±z ve ailesi, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda bu hamleyi yaptÄ±.

Yeni villada; spor salonu, oyun odalarÄ±, aÃ§Ä±k ve kapalÄ± yÃ¼zme havuzu ile geniÅŸ bir bahÃ§e olduÄŸu kaydedildi.Â

Ronaldo'nun hem daha iyi antrenmanlar yapmak hem de daha geniÅŸ bir yerde olmak istediÄŸi bildirildi. Portekizli futbolcunun kesin olarak 13 Nisan'a kadar Portekiz'de duracaÄŸÄ± ifade edildi.Â