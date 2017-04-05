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05.04.2017 - 10:26 | | AA

Russell Westbrook, Robertson'ın rekorunu egale etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Russell Westbrook, Milwaukee Bucks'ı 110-79 yendikleri maçta sezonun 41'inci "triple-double"ını yaparak Oscar Robertson'ın rekorunu egale etti.

Russell Westbrook, Robertson'ın rekorunu egale etti
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NBA'e 11 maçla devam edildi. Westbrook, Chesapeake Energy Arena'da oynanan maçta, Bucks karşısındaki 12 sayı, 13 ribaunt, 13 asistlik performansıyla art arda 7'nci olmak üzere 41'inci "triple-double"ına ulaştı.

Yıldız basketbolcu, efsanevi NBA oyuncusu Oscar Robertson'ın 1961-1962'deki bir sezonda en çok "triple-double" (41) rekorunu yakaladı. Westbrook, play-off'u daha önce garantileyen Thunder'ın normal sezonda kalan 5 maçında bir "triple-double" daha yapması halinde rekoru tek başına ele geçirecek.

Doğu Konferansı'nda 5. sırada play-off mücadelesi veren Bucks'ta, Michael Beasley'nin 14, Giannis Antetokounmpo'nun 11 sayısı Thunder karşısında mağlubiyeti önleyemedi.

Warriors'tan üst üste 12. galibiyet

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 121-107 mağlup ederek arka arkaya 12. olmak üzere 64. galibiyetini aldı. Warriors'ta Klay Thompson 41, Stephen Curry 19, Matt Barnes 12 sayı attı.

Play-off iddiası bulunmayan Minnesota Timberwolves'ta Shabazz Muhammed 24, Karl-Anthony Towns 21 sayı üretti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 118-141

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 118-111

Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 122-102

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 108-90

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 131-134

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 110-79

New York Knicks-Chicago Bulls: 100-91

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 95-89 (Uzatmada)

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 106-87

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 121-107

Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 98-87

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