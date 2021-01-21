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21.01.2021 - 11:48 | | AA

Sakatlıklar Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün peşini bırakmıyor

Son dönemde Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Sakatlıklar Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün peşini bırakmıyor
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Hem milli takımlar hem de altyapısından yetiştiği Karadeniz temsilcisi için önemli bir potansiyele sahip olan Abdülkadir, Ağustos 2015'te 16 yaşındayken bordo-mavili kulüp ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da A takımla ilk maçına Ocak 2016'da 16 yaş 7 aylıkken Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Abdülkadir, yeteneğiyle taraflı tarafsız spor kamuoyunun beğenisini kazandı.

Gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken ve 20 milyon avroyu bulan teklifler alan genç futbolcu, son dönemde yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

- İlk sakatlığı 6 ay sürdü

Abdülkadir Ömür'ün ilk yaşadığı ciddi sakatlık, kendisini yaklaşık 6 ay sahalardan uzak bıraktı.

2019-2020 sezonunda 29 Ağustos 2019'da Yunanistan temsilcisi AEK ile yapılan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanan genç oyuncu, 12 Eylül'de ameliyat edildi.

Menisküs yırtığı olan ve sakatlığı sürecinde ihmallere maruz kaldığı iddia edilen bordo-mavili futbolcu, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kaldı.

Eylül 2019'da bıçak altına yatan ve 29 Şubat 2020'de Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçında sahalara dönen Abdülkadir, toplamda 30'a yakın resmi müsabakada forma giyemedi.

- Ayak bileği kırıldı

 

Abdülkadir Ömür, ikinci ağır sakatlığını 2 gün önce yaşadı.

Bordo-mavili ekibin İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı lig müsabakasında sakatlanan 21 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde kırık olduğu bildirildi.

 

- A takımda yaklaşık 60 resmi maç kaçırdı

 

Genç yıldız, Trabzonspor'da sakatlığı veya diğer rahatsızlıklarından dolayı yaklaşık 60 resmi maçı kaçırdı.

Bordo-mavili kulübün A takımında 2016'da başlayan kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Abdülkadir, sakatlıklardan dolayı da çok sıkıntı yaşadı.

Karadeniz temsilcisinde, Süper Lig'de 90, Ziraat Türkiye Kupası'nda 14, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere toplam 108 resmi müsabakada mücadele eden Abdülkadir Ömür, 14 kez fileleri havalandırdı.

Trabzonspor A Takımı'nda 5 sezondur mücadele eden 21 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sürede çeşitli nedenlerden dolayı toplamda 61 müsabakada forma giyemedi.

Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

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Sakatlıklar Trabzonsporun genç yıldızı Abdülkadir Ömürün peşini bırakmıyor

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