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HaberlerFutbol Haberleri Salgın devam ederse Romanya Ligi, Türkiye'de oynanacak!
22.04.2020 - 17:10 |

Salgın devam ederse Romanya Ligi, Türkiye'de oynanacak!

Romanya Futbol Federasyonu, Liga 1 ekiplerinin temsilcileriyle yaptığı video konferans görüşmesinde sezonun kalan maçlarının Türkiye'de oynanabileceği ile ilgili karar birliğine varıldı.

Salgın devam ederse Romanya Ligi, Türkiye'de oynanacak!

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Dünyadaki diğer ligler gibi Romanya Liga 1 de corona virüs nedeniyle yarıda bırakılmıştı. Romanya Futbol Federasyonu, lig temsilcileriyle yaptığı görüşmede önemli kararlar aldı.

Lig başlayana kadar takımların Türkiye'de 3 haftalık bir kamp süreci geçirmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Eğer hazırlık süreci bitene kadar Romanya'da salgın etkisini yitirmezse sezonun kalan maçları Türkiye'de oynanacak. Romanya'da hedef liglerin 6 Haziran ile 26 haziran tarihlerinde oynanması olduğu ifade edildi.

Salgın devam ederse Romanya Ligi, Türkiyede oynanacak

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