Salgın devam ederse Romanya Ligi, Türkiye'de oynanacak!

Skorer Dış Haberler

Dünyadaki diğer ligler gibi Romanya Liga 1 de corona virüs nedeniyle yarıda bırakılmıştı. Romanya Futbol Federasyonu, lig temsilcileriyle yaptığı görüşmede önemli kararlar aldı.

Lig başlayana kadar takımların Türkiye'de 3 haftalık bir kamp süreci geçirmesi konusunda anlaşma sağlandı.

Eğer hazırlık süreci bitene kadar Romanya'da salgın etkisini yitirmezse sezonun kalan maçları Türkiye'de oynanacak. Romanya'da hedef liglerin 6 Haziran ile 26 haziran tarihlerinde oynanması olduğu ifade edildi.