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09.02.2021 - 23:49 | | Sporx

Sam Allardyce: "Diagne bizi umutlandırdı"

West Bromwich Albion Menajeri Sam Allardyce, yeni transferleri Mbaye Diagne için konuştu.

Sam Allardyce: "Diagne bizi umutlandırdı"
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Galatasaray'dan kiralanan Mbaye Diagne için açıklamalarda bulundu.

Senegalli golcünün oyunu biraz daha iyi okuması gerektiğini dile getiren Allardyce, "Eğer ceza alanına kaliteli toplar gönderebilirsek, Mbaye Diagne bunları sonuçlandıracaktır. Tottenham maçında 2 golü verilmedi çünkü koşuya biraz çabuk başlamıştı. Bu durumlarda pozisyonu sadece biraz daha iyi okuması lazım. Ancak gösterdiği performans, bizi umutlandırdı. Doğru yerde topla buluşturursak, golü atacağını gösterdi. Bu pozitif bir şey." dedi.

Mbaye Diagne, WBA formasıyla Premier Lig'de 3 maça çıktı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Sam Allardyce: Diagne bizi umutlandırdı

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