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08.05.2020 - 00:11 |

Sampdoria'da 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi

Sampdoria, 3 futbolcusunda daha yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildiÄŸini bildirdi.Â

Sampdoria'da 3 futbolcuda daha Kovid-19 tespit edildi
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Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Sampdoria, 3 futbolcusunda daha yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tespit edildiÄŸini bildirdi.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kovid-19 testine tabi tutulan 3 oyuncunun sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Daha Ã¶nceden testi negatif Ã§Ä±kan bir oyuncunun yeni testinin pozitif olduÄŸu ifade edildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, testleri pozitif Ã§Ä±kan futbolcularda herhangi bir belirti gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi ve oyuncularÄ±n karantinaya alÄ±narak, ilgili protokoller doÄŸrultusunda durumlarÄ±nÄ±n gÃ¶zlendiÄŸi kaydedildi.Â 

Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n Ä°talya'daki ilk dÃ¶neminde, Sampdoria'da Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby, Jakub Jankto, Fabio Depaoli ve Bartosz Bereszynski'nin testleri pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, daha sonra bÃ¼tÃ¼n oyuncular iyileÅŸmiÅŸti.Â 

Serie A'nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±na yÃ¶nelik tartÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±z kazandÄ±ÄŸÄ± son gÃ¼nlerde, kulÃ¼pler oyuncularÄ±nÄ± antrenmanlara baÅŸlatmadan Ã¶nce Kovid-19 testinden geÃ§irmeye baÅŸladÄ±. YapÄ±lan testler neticesinde bazÄ± futbolcularda yeni koronavirÃ¼s vakalarÄ±na rastlandÄ±ÄŸÄ± haberleri geliyor.Â 

Serie A takÄ±mlarÄ±nda dÃ¼nden bu yana, Torino'da bir oyuncu, Fiorentina'da 3 oyuncu, 3 kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olmak Ã¼zere toplam 7 kiÅŸi yeni Kovid-19 vakalarÄ± olarak kaydedilmiÅŸti. Sampdoria, yeni vakalarÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ekip oldu.

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