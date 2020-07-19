Şampiyon Başakşehir evinde Kayserispor'u 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve tarihindeki ilk şampiyonluğu elde etti. Bu sonuçla Başakşehir, Süper Lig tarihinde şampiyon olan 6. takım oldu.

Türkiye futbolunun akışı değişti. Medipol Başakşehir, şampiyon oldu. Doğru düzgün taraftarı bulunmayan Başakşehir, Süper Lig'in 6. şampiyonu olarak tarihe geçti. Evet, ne Kartal ne Aslan ne Kanarya ne Fırtına ne de Timsah... Yeni normalin yeni şampiyonu Boz Baykuşlar...

Her ne kadar bu şampiyonluk yıllardır 'Geliyorum' dese de özellikle büyük kulüpler için şoke edici bir etkiye sahip. Zira şampiyonluk pastasının bir ortağı daha oldu.

Başakşehir'in golünü Mahmut Tekdemir kaydetti.

Böylece Başakşehir 69 puanla bir hafta kala şampiyonluğu garantilerken, Kayserispor ise 32 puanla 17. sırada bulunuyor.

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu