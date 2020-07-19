Trabzonspor - Konyaspor: 3-4

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Konyaspor 4-3 kazandı.

Mücadelede Trabzonspor'un gollerini 12. dakikada ve 56. dakikada (Penaltı) Sörloth ve 61. dakikada Novak kaydetti. Konyaspor'un gollerini ise 42. dakikada Bajic, 81. dakikada Shengelia, 88. dakikada penaltıdan Skubic ve 90+1. dakikada Thuram attı.

Bu sonuçla Trabzonspor 62 puanla 2. sırada yer aldı.





İLK 11'LER



Trabzonspor : Uğurcan, Kamil, Campi, Costa, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth



Konyaspor : Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer, Milosevic, Amir, Bajic

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı dışından sert şutunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır, kornere çeldi.

10. dakikada ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, topa sahip oldu.

12. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Ekuban'ın ara pasında topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Sörloth, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden kaleci Ertuğrul Taşkıran ve savunma oyuncularının üzerinden filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Jonsson'un pasında, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'den sıyrılan Milosevic'in karşı karşıya şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu Ömer Ali Şahiner tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

42. dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği sağladı. Sol taraftan ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Bajic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1

44. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu uygun durumda önünde bulan Ndiaye, kötü bir vuruşla kornere gönderdi.

45+ 1. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafında Skubic'in şutunda, savunmada Novak'a çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle üsten kornere çeldi.

45+ 2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Yukatel Denizlispor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, orta alanda cezalı kaptan Jose Sosa'nın yokluğunda Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'yi sahaya sürdü.

Çimşir, sağ bekte Joao Pereira'yı yedek kulübesine çekerken Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verdi. Genç teknik adam, stoperde ise Majid Hosseini'nin yerine cezası biten Gaston Campi'yi tercih etti.

Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ile cezalı olan Sosa’'nın yanı sıra devre arasında takıma katılan ancak ligde forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper Manoel Messias ile Bilal Başacıkoğlu, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığının ardından iyileşen Yusuf Sarı, 12 hafta sonra kadroya dahil edildi.

İttifak Holding Konyaspor'da cezalı oyuncular Farouk Miya, sakatlıkları bulunan Paolo Hurtado ile Volkan Fındıklı forma giyemedi.

Trabzonspor'da cezası bulunan kaptan Jose Sosa, tribünden karşılaşmayı takip etti.

Trabzonsporlu ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcular sahaya "Kadına Şiddete Dur De" yazılı beyaz tişörtle çıktı.

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