Şan: 'Konya'da güzel bir final yaşatacağız'

Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği Konya Büyükşehir Torku Arena'nın kentte futbol anlayışını daha modern hale getirdiğini söyledi.

Taraftarın bu anlayışın bilincinde olduğunu ve yeni statla tezahüratların da şekillendiğini dile getiren Şan, bu durum neticesinde Konya'ya ilk defa milli maç verildiğini anımsattı.

Ahmet Şan, Letonya ve Hollanda maçlarında hazırlıkların dört dörtlük yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milli maç hasretiyle Konyalı sporseverler milli takımına sahip çıktı. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Saha içi ve dışı organizasyonlarda seferber olduk. Konya'da çok iyi iki maç yaşadık. Konya Büyükşehir Torku Arena çok iyi sınav verdi. Milli takım ve Türkiye Futbol Federasyonu da hazırlıklarımızı beğendikleri için İzlanda maçını da Konya'da oynamaya karar verdi. İnşallah Konya'da güzel bir final yaşatacağız. Yeniden hazırlanacağız. İzlanda maçında, Letonya ve Hollanda maçlarında verdiğimiz desteğin daha iyisini vereceğiz."

"Konya Büyükşehir Belediyesi bir adım öne geçti"

Şan, İzlanda maçı için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, taraftarın "Timsah Arena" olarak adlandırdığı stadın hazır olmadığını tahmin ettiklerini aktardı.

Konya ile Bursa belediyeleri arasında tatlı bir rekabetin olduğuna dikkati çeken Ahmet Şan, "Konya Büyükşehir Belediyemiz, Kayseri, Gaziantep, Antalya ve Bursa büyükşehir belediyelerinin bir adım önüne geçti. Torku Arena, Timsah Arena'dan kapasite olarak 3 bin kişi kadar az olabilir ancak stadın bitiriliş tarihi ve maliyete baktığımızda büyükşehir belediyemiz çok büyük bir başarı elde etti" diye konuştu.

Akyürek: "İnşallah milli takımımızı buradan finallere göndeririz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de Konya olarak her zaman milli takımın yanında olduklarını dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA yetkililerine Konya'ya gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür eden Akyürek, "İzlanda maçı Konya'da oynanacağı için mutluyuz. Bundan sonra stadımız, seyircimiz ve tüm Konya olarak milli takımımızı en güzel şekilde destekleyeceğiz. İnşallah milli takımımızı Konya'dan finallere göndeririz" dedi.

Ersöz: "İki maçı sıkıntısız atlattık"

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ise şehrin son yıllarda sportif tesisleşme, başarı ve kulüp sayılarının artmasıyla büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Sportif tesisleşmede 42 bin kişilik Torku Arena ile en yüksek noktaya ulaştıklarına vurgulayan Ersöz, şunları kaydetti:

"Geçen sene Torku Konyaspor taraftarı, stat doluluk oranıyla Türkiye'de 3. sıradaydı. Seyircimizin takımına 90 dakika verdiği destek nedeniyle Letonya ve Hollanda maçları, Torku Arena'ya verildi. Bu iki maçtaki coşkumuz dünya basınında gündem oldu. Sorunsuz iki tane milli maçı atlattık. Misafirperverlik, organizasyon ve seyirci potansiyeli açısından hiçbir sorun yaşamadık. Bu sebeplerden ötürü İzlanda maçı da Konya'ya verildi. Elimizden gelen her türlü çalışmayı ve çabayı göstereceğiz. Her şey yine hazır olacak."