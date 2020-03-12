Sanchez ve Vidal karantinada! Medel ise...

Şili, milli takım oyuncuları Alexis Sanchez ve Arturo Vidal’in Dünya Kupası elemeleri için bu ay ülkeye geldikleri zaman karantinaya alınacaklarını açıkladı. İtalya'da Bologna forması giyen eski Beşiktaşlı Gary Medel de risk altında.

Tüm dünyayı etkisine alan ve 4 binden fazla can kaybına neden olan corona virüsü futbolu vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Şili Sağlık Bakanı Jaime Manalich'den flaş bir açıklama geldi.

Manalich yaptığı açıklamada, "İnsanların mesleğine göre ayrım yapmıyoruz çünkü kimse bu virüse karşı bağışık değil ve belirlenen karantina herkes için geçerlidir. Oyuncular kendi evlerinde antrenman yapabilir ya da tesislerde hep birlikte çalışabilir. Sonrasında karantinaya girmek isterlerse, bu onların kararı olacak” dedi.

Şili, Dünya Kupası elemeleri kapsamında 26 Mart'ta Urugay ile grup karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.