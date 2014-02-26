Schweinsteiger Dünya Kupası'nı bekliyor!

Kulübün sportif direktörü Matthias Sammer, bu sezon sakatlıklarla mücadele ettiği için takımda fazla forma şansı bulamayan Schweinsteiger'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Alman basınına konuşan Sammer, ayak bileğindeki sakatlığının nüksetmesi nedeniyle yaklaşık 4 aydır futboldan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğini, Dünya Kupası'na kadar tamamen forma gireceğini söyledi.

Scweinsteiger'in form tutmasını beklediklerini vurgulayan Sammer, milli oyuncunun Philipp Lahm, Manuel Neuer ve Dante ile takımın liderlerleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Milli oyuncudan övgüyle bahseden Sammer, "Bastian takımın beyni. Her antrenmana katılıyor ve sahada sağlığı ölçüsünde oynayabileceği her dakika görev almak istiyor. Bunun için 1 ile 4 hafta arasında bir süreye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.