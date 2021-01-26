Mesut Ã–zil'in, artÄ±k, SÃ¼per Lig'de yer almasÄ±, bÃ¼yÃ¼k bir heyecan fÄ±rtÄ±nasÄ±na neden oldu. Ali KoÃ§'un, "elin oÄŸlu-evin oÄŸlu" kÄ±yaslamasÄ±yla baÅŸlayan tartÄ±ÅŸmada, Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, "TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ reddedene evin oÄŸlu dememek gerek bence" diyerek topa girdi. Burak YÄ±lmaz'Ä±n, Mesut Ã–zil'in TÃ¼rkiye A Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± seÃ§memesiyle ilgili laf sokmasÄ± da bunun Ã¼zerine tuz-biber oldu.Â

Ã–zil'e, ay-yÄ±ldÄ±zÄ± tercih etmesi iÃ§in bir Ã¶neri sunulup sunulmadÄ±ÄŸÄ±, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ne pazarlÄ±klarÄ±n olduÄŸu, yarÄ±n, bu iÅŸin aktÃ¶rleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanacaktÄ±r, aÃ§Ä±klanmalÄ±dÄ±r. TÃ¼rk pasaportu taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, "Mavi kart"la TÃ¼rk statÃ¼sÃ¼nÃ¼ kazanan Mesut Ã–zil, Uygur TÃ¼rklerine iÅŸkenceyi dile getirdiÄŸinde Ã¶zÃ¼ne sahip Ã§Ä±kan bir "milliyetÃ§i", Ä°ngiltere'de evsizlere yardÄ±m ettiÄŸinde "insan" oldu. Hatta Alman kafatasÃ§Ä±larÄ±nÄ±n hedefi haline geldi.Â

Bunlar tabii ki Ã–zil'in saha dÄ±ÅŸÄ± Ã¶zelliklerinin dÄ±ÅŸa vurumu oldu. HenÃ¼z yeÅŸil zeminde olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hep bunlar konuÅŸuldu, konuÅŸulacak.Â

Ancak Mesut Ã–zil'in elinde ÅŸimdi bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat var. BÃ¼tÃ¼n konuÅŸulanlara set Ã§ekebileceÄŸi, kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± giderebileceÄŸi bir fÄ±rsat... Gel; tez elden TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± ol Mesut... NasÄ±l olsa artÄ±k Alman Milli TakÄ±mÄ±'nda yer almayacaksÄ±n ve 3.5 yÄ±l TÃ¼rkiye'de kalacaksÄ±n. Yap baÅŸvurunu, bul huzurunu... Ãœstelik bu hareket; sana tavÄ±r koyan AlmanlarÄ±n suratÄ±na bir tokat gibi inecektir. AynÄ± zamanda bu, Mesut Ã–zil iÃ§in, TÃ¼rklÃ¼k konusunda gerÃ§ek bir samimiyet testi de olacaktÄ±r.Â

'Mavi kart'tan turkuaz kimliÄŸe geÃ§mek iÃ§in iÅŸte sana fÄ±rsat... Hadi sustur herkesi...Â Â

(Mavi kart: TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olup da Ã§Ä±kma izni almak suretiyle TÃ¼rk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan ayrÄ±lan kiÅŸilere ve 3. dereceye kadar olan altsoylarÄ±na verilen resmi bir belgedir. Mavi Kart sahibi kiÅŸiler, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na tanÄ±nan tÃ¼m haklardan aynen yararlanÄ±rlar. Ancak, bu kiÅŸilerin, seÃ§me ve seÃ§ilme hakkÄ±, askerlik yapma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bulunmaz.)Â

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Sergen YalÃ§Ä±n'aÂ ayÄ±p etmeyinÂ

Futbolun sadece, futbol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorduk ama, paranÄ±n bu salgÄ±n sÃ¼recinde bu kadar sÄ±nÄ±r tanÄ±maz olacaÄŸÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtik.Â Â GÃ¼nÃ¼mÃ¼z futbolunda; transfer mi yapacaksÄ±n; para... Oyuncunun takÄ±mÄ±nÄ± mÄ± ikna edeceksin; para...Â Â

Ama kulÃ¼pler de, son dÃ¶nemde Ã¶ylesine Ã§aresiz ki! YayÄ±ncÄ± budadÄ±, sponsorlar kaÃ§tÄ±, UEFA bile koronavirÃ¼s nedeniyle kesinti yaptÄ±. KulÃ¼bÃ¼n lisanslÄ± maÄŸazalarÄ± kÃ¢h kapandÄ±, aÃ§Ä±k olanlarÄ±n da satÄ±ÅŸÄ± azaldÄ±. Yani kÄ±sacasÄ± gelirler kuÅŸa dÃ¶ndÃ¼.Â Â Bu hengamenin iÃ§inde en Ã§ok zarar eden, en fazla nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§eken ve iki yakasÄ± bir araya gelemeyen kulÃ¼plerin baÅŸÄ±nda da BeÅŸiktaÅŸ var. TÃ¼m bu olumsuzluklara raÄŸmen aynÄ± BeÅŸiktaÅŸ; bugÃ¼n ligin ilk yarÄ±sÄ±nÄ± da zirvede tamamladÄ±. Para Ã§ok deÄŸerli ama ondan da deÄŸerler gerÃ§ekler varmÄ±ÅŸ: TakÄ±m olabilme, kenetlenme, gÃ¼venme ve her ÅŸeyden Ã¶nemlisi Sergen YalÃ§Ä±n gibi, taraftarÄ±n sembolÃ¼yle yola devam etme...Â

Allah'Ä± var; BeÅŸiktaÅŸ YÃ¶netimi bu durumla ilgili hiÃ§ rol Ã§almadÄ±. Bu gÃ¼zellik, Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n Ã¼zerinde, gÃ¶steriÅŸli bir smokin gibi durdu. Bu iÅŸten en Ã§ok prim yapan da genÃ§ teknik adam oldu.Â

14 galibiyet, 2 beraberlikle 20 maÃ§Ä± tamamlayan YalÃ§Ä±n ve Ã¶ÄŸrencileri, TFF'nin verdiÄŸi galibiyet baÅŸÄ±na 2 milyon 250 bin, beraberliÄŸe de 1 milyon 125 bin liradan toplam 33 milyon 750 bin liralÄ±k puan primini ÅŸimdiden kasaya koydu. Bu kadar emek, bu kadar Ã§aba, bu kadar alÄ±n teri ancak Vida'nÄ±n yÄ±llÄ±k parasÄ±na denk geldi!Â

Yerine geÃ§tiÄŸi Abdullah AvcÄ±'nÄ±n yarÄ± maaÅŸÄ±na Ã§alÄ±ÅŸan Sergen YalÃ§Ä±n, baÅŸarÄ±-para endeksinde de zirve yaptÄ±. Sezon sonunda sÃ¶zleÅŸmesi bitecek YalÃ§Ä±n iÃ§in yÃ¶netim, ÅŸimdiden yeni bir mukavele Ã¶nerir mi, bilemem. Ancak, "siyah-beyaz" aÅŸkÄ±yla, koÅŸarak gelen bÃ¶yle bir teknik adam iÃ§in, "NasÄ±l olsa baÅŸka takÄ±ma gitmez" deyip bu baÅŸarÄ± Ã¶dÃ¼llendirilmezse, belki bir ÅŸey olmaz ama, en azÄ±ndan ayÄ±p olur!Â

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TÃ¼rk futbolunun vitamini!Â

Kayserispor, FenerbahÃ§e deplasmanÄ±nda 3-0 farklÄ± maÄŸlup olurken, kalesinde henÃ¼z 18'inde bir genÃ§ vardÄ±: DoÄŸan Alemdar... Belki Ã¼Ã§ gol yedi ama birÃ§ok topu da Ã§Ä±karmayÄ± bildi. Rakibin ÅŸutla kalelerini dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ dakikalarda ne Ã¶zgÃ¼venini kaybetti, ne de moral Ã§Ã¶kÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yaÅŸadÄ±.Â

Yine ikinci yarÄ±da oyuna giren sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± genÃ§ Nurettin Korkmaz... Biraz kilolu gibi gÃ¶rÃ¼nse de, FenerbahÃ§eli aÄŸabeyleri karÅŸÄ±sÄ±nda hiÃ§ sÄ±rÄ±tmadÄ±. O da 18 yaÅŸÄ±nda...Â

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bu sezon en iyileri arasÄ±nda gÃ¶sterilen RÄ±dvan YÄ±lmaz 19'unda, Antalyaspor'un kanatlarÄ±nda uÃ§urtma olan GÃ¶kdeniz Bayrakdar aynÄ± yaÅŸta... Sadece onlar deÄŸil tabii ki, transfer yapabilme zorlaÅŸtÄ±kÃ§a onlara yeni genÃ§ler de ekleniyor. Ã–rnekler mi? Emre Demir (Kayseri), Ravil Tagir (M.BaÅŸakÅŸehir), Ã–mer Faruk Beyaz (FenerbahÃ§e), Emin Bayram (Galatasaray) ve daha niceleri...Â

Bu genÃ§ler sahada oldukÃ§a, onlarÄ±n hatalarÄ±nÄ± daha az gÃ¶relim, yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± tolore edelim. Emin olun bunlar, Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rede TÃ¼rk futbolunun vitamini olur.Â

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Kim kazanacak?Â

FenerbahÃ§e ile yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ arasÄ±nda mÃ¼thiÅŸ bir savaÅŸ var. SarÄ±-lacivertliler belli ki, ÅŸirket iÃ§inde bazÄ± ÅŸeylerden bÃ¼yÃ¼k rahatsÄ±zlÄ±k hissediyor. KaragÃ¼mrÃ¼k-Konyaspor maÃ§Ä±nda, FenerbahÃ§e aleyhine kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ tezahÃ¼ratÄ±n efekt olarak sunulmasÄ±, Ã¼stelik bunun Ã¶zrÃ¼nÃ¼n bile, 19:05'te yapÄ±lÄ±p, burnundan kÄ±l aldÄ±rmamasÄ± tuhaf... Ticari bir kurum, TÃ¼rkiye'nin en fazla taraftarÄ±na sahip kulÃ¼plerinden birini neden karÅŸÄ±sÄ±na alÄ±r ki? Ama, oldu mu oldu!Â

FenerbahÃ§e haftalardÄ±r, Ã§eÅŸitli protestolarÄ±yla rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirirken, ekran Ã¶nÃ¼nde bulunan yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun spiker ve yorumcularÄ± bile, artÄ±k bÄ±yÄ±k altÄ± gÃ¼lÃ¼msÃ¼yor.Â AralarÄ±nda bunu onarabilecek bir medeni iliÅŸki neden oluÅŸamÄ±yor? Uygarca diyalog bu kadar mÄ± zor? Bu durum, yeni olumsuzluklarÄ± da beraberinde getirebilir. YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸun bu tuhaf tavrÄ±, yarÄ±n diÄŸer kulÃ¼plere de baÅŸka bir nedenle sÄ±Ã§rayabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÃ¶tÃ¼ bir Ã¶rnek...Â

Televizyon baÅŸÄ±ndaki milyonlarÄ±n, sarÄ±-lacivertli teknik adam ve futbolcularÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini duyma hakkÄ± yok mu?Â Bu kadar sorunun olduÄŸu bir ortamda yeni cephe yaratmak kimin yararÄ±na!Â

SanÄ±rÄ±m TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu da, "YayÄ±n talimatÄ±"nÄ± bu konuda yeniden elden geÃ§irecektir. MaÃ§ sonrasÄ± teknik sorumlu, futbolcu Ã§Ä±kmazsa, hatta 25 dakikada kamera Ã¶nÃ¼ne gelmezse ceza; ancak yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajÄ± yayÄ±nlamazsa bir ÅŸey yok. NasÄ±l olsa parasÄ±nÄ± veriyor!Â

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Sahi Remy nerede?Â

Ã‡aykur Rizespor'un klas bir golcÃ¼sÃ¼ vardÄ±; Loic Remy... VardÄ± diyorum, ama hala mavi-yeÅŸilli kulÃ¼ple mukaveleli... Bilinen o ki; 10 maÃ§tÄ±r sakat... Ameliyat mÄ± oldu, Ã§ok daha Ã¶nemli bir saÄŸlÄ±k sorunu mu bulunuyor ya da baÅŸka bir ÅŸey mi belli deÄŸil... Tek sÃ¶zcÃ¼kle aÃ§Ä±klama: Sakat!Â Â

Bir ara Ä°stanbul iÃ§in adÄ± geÃ§iyordu ama Rize cephesi de bunu Ä±srarla reddediyordu. Åžimdi gÃ¶receÄŸiz... Transfer dÃ¶nemi 1 Åžubat'ta bitiyor. O gÃ¼ne kadar bakalÄ±m iyileÅŸebilecek mi! GÃ¶zler Remy'de...Â

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