Åženol GÃ¼neÅŸ: Almanya karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bizim iÃ§in test maÃ§Ä± olacak

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06.10.2020 - 20:45 |

Åženol GüneÅŸ: Almanya karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bizim için test maçÄ± olacak

A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ Almanya maÃ§Ä± Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunuyor.Â

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Ä°ÅŸte Åženol GÃ¼neÅŸ'in aÃ§Ä±klamalarÄ±:

- Pandemi gÃ¶lgesinde futbol oynamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AyrÄ±ca pandemi gÃ¶lgesinde, olmayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Zor bir durum tabii. KonuÅŸmanÄ±n zor olduÄŸu yerde futbol oynamak daha zor. Ãœreten ve yarÄ±ÅŸan bir Ã¼lke olmak istiyoruz.

- Biz yeniden sil baÅŸtan yapÄ±p oyuncu, antrenÃ¶r Ã¼reten, yarÄ±ÅŸan, oyuncularÄ±nÄ± iyi kullanan, dÄ±ÅŸ pazara ithal eden olmalÄ±yÄ±z

- LÃ¶w, Klinsmann'Ä±n yardÄ±mcÄ±sÄ± iken ÅŸimdi o teknik sorumlu. Teknik direktÃ¶r yardÄ±mcÄ±larÄ±, geÃ§miÅŸte de teknik direktÃ¶r oldu. Bir okul gibi burasÄ±. Bu zamana kadar teknik direktÃ¶rleri tamamen Alman. Kendi Ã¼lkesinden olan insanlar. Kendileri Ã¼retebiliyor.

- Hedefimiz Avrupa ÅžampiyonasÄ±â€™nda baÅŸarÄ±lÄ± olmak ama bir yandan da Uluslar Ligiâ€™nden Ã§Ä±kmak istiyoruz. Almanya ile ciddi bir hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä± yapacaÄŸÄ±z. Bu sevindirici bir olay. TakÄ±m ve bireysel olarak ciddi bir rakibe karÅŸÄ± oyuncularÄ±mÄ±zÄ± test etme ÅŸansÄ±mÄ±z olacaktÄ±r.

- Ã‡ok maÃ§ oynayan veya hiÃ§ maÃ§ yapmadan gelen oyuncularÄ±mÄ±z var. Ä°lk 11'i Rusya maÃ§Ä±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yapacaÄŸÄ±m.

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