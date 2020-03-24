A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim iÃ§in "geÃ§miÅŸ olsun" mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

TÃ¼rk Milli TakÄ±mlarÄ±nÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yayÄ±mlayan Åženol GÃ¼neÅŸ, "Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼, kÄ±ymetli meslektaÅŸÄ±m Fatih Terim'in koronavirÃ¼s test sonuÃ§larÄ±nÄ±n pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrendim. Kendisine acil ÅŸifalar diliyorum. Ä°nÅŸallah, en kÄ±sa zamanda gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

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