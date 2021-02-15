Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Şenol Güneş'ten PKK'nın Gara'da şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı mesajı
15.02.2021 - 13:05 | | AA

Şenol Güneş'ten PKK'nın Gara'da şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı mesajı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

Şenol Güneş'ten PKK'nın Gara'da şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı mesajı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Güneş,"Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu zor kış koşullarında gerek yurt içinde gerekse de sınır ötesinde kararlı bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimize de üstün başarılar temenni ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine yönelecek tüm saldırılara, kardeşçe, el ele, yürek yüreğe karşı koyarak, birlikte yaşayabilmenin koşullarını oluşturabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi umuduyla."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'ye müjde! Hem Frey hem Ademi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Olay oldu: 'Yazıklar olsun, kepaze!' Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası...

Şenol Güneşten PKKnın Garada şehit ettiği Türk vatandaşları için başsağlığı mesajı

?rel=0
Oğuz Altay'dan Mostafa Mohammed yorumu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ankara'da maç saatinde yoğun kar bekleniyor!
    Ankara'da maç saatinde yoğun kar bekleniyor!
  2. Şampiyonlar Ligi finaline özel top tasarlandı
    Şampiyonlar Ligi finaline özel top tasarlandı
  3. Trabzonspor son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde
    Trabzonspor son 17 sezondaki en uzun galibiyet serisi peşinde
  4. Serhat Akın'dan Galatasaray'a olay gönderme!
    Serhat Akın'dan Galatasaray'a olay gönderme!
  5. Şenol Güneş'ten başsağlığı mesajı
    Şenol Güneş'ten başsağlığı mesajı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göztepe'de kış bahara döndü

Göztepe'de kış bahara döndü

Barty, Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı

Barty, Avustralya Açık'ta son 8'e kaldı

Beşiktaş kritik virajda! Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş kritik virajda! Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet