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06.03.2020 - 20:31 |

Åženol GüneÅŸ'ten Trabzonspor'a ziyaret

A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ ziyaret etti.Â

A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ ziyaret etti.Â 

Bordo-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kulÃ¼bÃ¼n genel sekreteri Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu ile ziyarette bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸen GÃ¼neÅŸ, Trabzonspor'a baÅŸarÄ±lar diledi. SaÄŸÄ±roÄŸlu da ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Â Ziyarete eski GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± ve Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eski baÅŸkanÄ± Faruk Ã–zak, eski asbaÅŸkan Hayrettin HacÄ±salihoÄŸlu, eski kulÃ¼p yÃ¶neticisi Erdal Atalay da katÄ±ldÄ±.Â 

Ziyaretin anÄ±sÄ±na Trabzonlu ressam Cem AÅŸÃ§Ä±oÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± kara kalem portreleri ile Ã¼zerlerinde isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu A Milli TakÄ±m ve Trabzonspor formalarÄ± hediye edildi.

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Åženol GÃ¼neÅŸten Trabzonspora ziyaret

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