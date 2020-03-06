A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼ ziyaret etti.Â

Bordo-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kulÃ¼bÃ¼n genel sekreteri Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu ile ziyarette bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸen GÃ¼neÅŸ, Trabzonspor'a baÅŸarÄ±lar diledi. SaÄŸÄ±roÄŸlu da ziyaretten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

Â Ziyarete eski GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± ve Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n eski baÅŸkanÄ± Faruk Ã–zak, eski asbaÅŸkan Hayrettin HacÄ±salihoÄŸlu, eski kulÃ¼p yÃ¶neticisi Erdal Atalay da katÄ±ldÄ±.Â

Ziyaretin anÄ±sÄ±na Trabzonlu ressam Cem AÅŸÃ§Ä±oÄŸlu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± kara kalem portreleri ile Ã¼zerlerinde isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu A Milli TakÄ±m ve Trabzonspor formalarÄ± hediye edildi.