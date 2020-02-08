Sergen Yalçın, Beşiktaş’a geldikten sonraki 2. maçına bugün çıkacak. İlk maç olan Ç.Rizespor deplasmanından galibiyetle dönen siyah-beyazlı teknik adam, kendi açısından bugün çok anlamlı bir maça çıkacak.

Teknik adamlık kariyerinde ilk kez Vodafone Park’ta taraftarın karşısına çıkacak olan Sergen Yalçın, bu maça hem kendini hem de takımını çok iyi hazırladı diyebiliriz.

Beşiktaş’a yeni gelmiş olsa bile artık bu ligin deneyimli hocalarından biri olan Sergen Yalçın’ın kafasını karıştıran tek istisna Boateng olmuş. Beşiktaş’ın yeni transferinin hazır bir biçimde gelmiş olması Sergen Yalçın’ı mutlu etse de, kadroda yer açma konusunda sıkıntıya sokmuş. Ç.Rizespor maçında 4-1-4-1 anlayışını sahaya yansıtarak Atiba’yı bir sekiz numara gibi kullanan Sergen Yalçın, bu anlamda Boateng’e henüz bir numara veremedi. Forvet oynamanın yanı sıra forvet arkası ve kanatlarda da oynayan Boateng’i değerlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adam, Ganalı futbolcudan bir şekilde yararlanmaya çalışacak.

Kadroda sürpriz olma ihtimalinin yanı sıra, Sergen Hoca’nın bu oyuncuya ikinci devrede de şans vermesi bekleniyor. Hafta içerisindeki idmanlarda Boateng ile birlikte Burak Yılmaz’a da ekstra çalışmalar yaptıran Sergen Yalçın’ın hem üç puanı kazanıp hem de bol gollü bir maç üzerinde çalıştığını rahatlıkla söyleyebiliriz.