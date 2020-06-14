Sergen Hoca maçtan sonra çok güzel özetledi: İnanılır gibi değil.

Gerçekten de inanılacak gibi değil.Sahada Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışmayacak bir oyun ve yine Beşiktaş formasına yakışmayacak bireysel hatalar. İndirim isteyen yönetim, hiç virüs falan demesin. Sırf şu kötü oyun yüzünden indirim isteme hakkı vardır.

Hele o ilk gol.. Nasıl yenilir inanılacak gibi değil. Halı sahada bile bu kadar rahat gol atamazsın. Oyun psikolojisini bu şekilde bozan bir golü yedikten sonra, hemen toparlanmak lazımdı. Lakin boş tribünler önünde de çok kolay olmuyor. Sergen Yalçın bazı hamleler yaparak oyunu tersine çevirmek istedi fakat kalan zaman yetmedi.

Gelelim en önemli noktaya. Bu mağlubiyet Sergen Yalçın'a mı yazılır?

Yazan olur mu bilemem ama ben yazmam. Beşiktaş'ın asıl problemi faturaları bu şekilde yanlış yerlere kesmek. Saha içerisinde nasıl oynayacağını bilmeyen adam varsa, Sergen Hoca ne yapsın? Milyon eurolar alıp da topu kontrol etmesini bile bilmeyen oyuncu varsa ne yapsın Sergen Hoca. Antrenmanda şov yapan fakat sahada tel tel dökülen adam varsa, ne yapsın Sergen Hoca.

Bu takımın sorunu teknik adam falan değil. Bu takım, takım değil. Bir maç sonra yanındaki Şenol Fidan'a dönen Abdullah Avcı "Ben böyle bir takım görmedim hocam" demişti. İşte dün akşamki maçın özeti bu. Kimse kusura bakmasın ama ben de böyle bir takım görmedim. Sergen Yalçın daha önce Ozan Tufan'a futbolcu olduğunu hatırlatmıştı ama bütün bir takıma futbolcu olduklarını hatırlatabilir mi acaba?

Mağlubiyetleri hocalara yazmak çözüm değil. Yaza yaza Beşiktaş'ta hoca bırakmadınız. Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Rasim Kara ve Şenol Güneş gibi isimleri işte böyle yediler. Transferler, transfer değil. Abdullah Avcı'yı getirir getirmez Orhan Ak meselesi çözülemedi. Ani seçimle yönetim değişti. Yeni yönetim geldi istediği gibi transfer yapamadı. Takımın içerisindeki bazı oyuncular, takım içi yönetimi kendi ellerinde tutmak istiyor.

Hala anlamıyor musunuz? Sorun hoca falan değil. Sorun çok daha başka ve bir an önce neşter vurulmalı. Son 30 yıla bakıyorum ligde en çok Beşiktaş'tan yetişmiş isimler teknik adamlık yapıyor fakat nedense Beşiktaş kendi içinden yetişmiş isimlere tahammül edemiyor. İşte asıl sorun bu.