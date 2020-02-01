Ligin ikinci yarısına üst üste iki mağlubiyetle başlayan Beşiktaş’ta deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Abdullah Avcı ayrılığı gündeme damga vururken, Sergen Yalçın’ın gelişi ise camianın havasını çok farklı bir boyuta getirdi.

Beşiktaş Yönetimi’nin aldığı bu radikal kararın tesislere izdüşümü ise çok olumlu oldu. Camiaya gelen bu farklı hava takım içerisinde de hissedildi. Çaykur Rizespor maçı öncesi Sergen Yalçın ve yardımcıları oyuncularla birebir görüşmeler yaptı. Teknik ve taktikten öte futbolculara psikolojik yüklemede bulundular. Geçmişin geçmişte kaldığını belirterek artık yeni bir yola girdiklerini söyleyen Sergen Yalçın, özellikle sezon başında takıma gelen yeni transferlerin üzerinde durmuş.

Beşiktaş’a gelmeden önce eskilerle yeniler arasındaki sorunları öğrenen siyah - beyazlı teknik adam önce bu olumsuz tabloyu ortadan kaldırmaya çalışmış.

Kısacası Sergen Yalçın’ın ilk koyduğu teşhis, takım içerisindeki sevgi seviyesinin çok altlarda olduğu yönünde. Çiçeği burnunda yeni teknik adam, tüm oyuncularına birbirinizi sevmek zorundasınız demiş. Kısacası Beşiktaş, Rize deplasmanına sahadan çok kafasında hazırlanmaya çalışmış. Sergen hoca bunda ne kadar yol almış bugün göreceğiz...