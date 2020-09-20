Ligin ilk haftasında Trabzonspor deplasmanından üç puanla ayrılan Beşiktaş dün de Antalyaspor’u yenebilirdi. Beşiktaş gibi bir takımın lige iki galibiyetle başlaması kağıt üzerinde normal olabilirdi. Lakin bu maçlardan birinin Trabzonspor olması ve de önemli transferlerin yetişmemesi gibi faktörler, bu kazanılan 4 puanı yine de çok daha farklı yere taşıyabilir.

1-0 öndeyken iki puan kaybetmek Beşiktaş adına üzücü elbette. Kovid-19 nedeniyle maçı evinde seyretmek zorunda kalan Sergen Yalçın yokluğunu da bir kenara not almalıyız. Murat Şahin yönetimindeki Beşiktaş maça savunma tedbirlerini elden bırakmadan başladı. 26. dakikada Hasic’in şutu az farkla auta gitti. Çok hareketli geçmeyen ilk yarıdaki tek gol 33. dakikada Larin’den geldi. Necip’in sağdan kafayla adeta orta yapar gibi içeriye çıkardığı top, Larin’in kafa vuruşuyla attığı golden daha fazla konuşuldu.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Beşiktaş ikinci yarıya kontrollü başladı. 59’da N’Sakala’dan seken topa Bünyamin vurdu top Ersin’de kaldı. 60’da ise Mensah’ın kullandığı köşe vuruşunda Vida’nın kafa vuruşu auta gitti. 74. dakikada ise Larin neredeyse imkansızı başardı. Boyd’un akıl dolu pasını auta gönderen Larin de bu pozisyonun nasıl kaçtığına şaşırdı. 84. dakikada Vida önemli bir pozisyonu kafayla dışarı gönderdi. Bir dakika sonra Antalyaspor’un yeni transferi Gökdeniz bu kaçan fırsatların cezasını kesti: 1-1.