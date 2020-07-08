Sadece ligin zirvesini değil, dibini de yakından ilgilendiren bir maçtı. Son iki sezonuna baktığımızda genelde stresin zirve yaptığı haftalarda olmasına rağmen, Okan Buruk’un Medipol Başakşehir’i sanki bu sezon çok daha farklı bir görüntü veriyordu. Akhisar’da final yaşamış, bu sezonki Avrupa maçlarında da aynı heyecanı yaşamış olan Okan Buruk, bu tecrübesini lig kupasında da pekiştirmek istiyor.

Bülent Uygun sonrası Levent Kartop’un başında olduğu Yukatel Denizlispor, boş tribünlü bir deplasmana gelmiş olsa da, Enzo Crivelli ve Demba Ba’sı olan bir rakibe karşı çok da açık oynayamazdı. İlk yarı Başakşehir’in bu sezonki klasiği gibiydi. Ne bir panik ne de gol vardı. 17. dakikada Crivelli’nin yandan auta giden vuruşu ile Visca’nın 21’de savunmadan dönen volesinden baska bir pozisyon yoktu.

İkinci yarıya ise Yukatel Denizlispor çok iyi başladı. 52. dakikada duvar pasıyla bir anda kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Rodallega, milli eldiveni geçemedi. Kolombiyalı oyuncu bir dakika sonrasında kale ağzından paralel geçen topa son anda dokundu ama bu top da yandan auta gitti.

Denizlispor’un bu kazanma iştahı, Crivelli’nin 65. dakikadaki kafa golünden sonra da devam etti. Rodallega’nın 67. dakikadaki şutunu Mert iki hamlede kontrol etti. Fakat Visca’nın 78’de penaltıdan attığı golden sonra 2-0 geriye düşen konuk ekibin, bu dakikadan sonra yapacağı pek bir şey kalmamıştı.