Hiç şüphesiz bu Beşiktaş ile pandemi sonrası oynatılan ligdeki Beşiktaş arasında dünyalar kadar fark var. Bu durum sadece takımdan giden ve takıma gelen isimlerle ilişkilendirilemez.

Beşiktaş’taki en önemli sıkıntıların başında yeteri kadar motive olamama ve bazı oyuncuların, bazı oyuncular kadar istekli olamaması yatıyor!

Elbette teknik heyetin kadro tercihleri de, hatalar silsilesinin içine konulabilir.

28. dakikada Beşiktaş savunmasının bir halı saha takımının bile yapamayacağı hatası nedeniyle Konyaspor üstünlüğü yakaladı. Savunmanın yerleşmediğini gören Ömer Ali korneri hiç bekletmeden kullandı, Shengelia kafasıyla skoru 1-0’a getirdi. İlk yarıda Beşiktaş bu duruma hiçbir refleks gösteremedi.

Umutlarını ikinci yarıya taşıyan Beşiktaş, 52. dakikada Güven ile beraberlik golüne yaklaştı fakat kaleci Sehic çizgiden çıkardı. Sergen Yalçın, oyuna soktuğu Aboubakar ile gol bulmaya çalıştı lakin Beşiktaş’ın Vida’sı öyle bir gevşemişti ki ne yapsanız tutmuyordu.

63. dakikada tüm savunmanın kendisini izlediğini gören Kravets attığı golle farkı ikiye çıkardı. 78’de yine bir Beşiktaş savunma hatasını afetmeyen Shengelia durumu 3-0 yaptı. 84’te ise Vida’nın neden olduğu penaltıyı Kravets affetmedi: 4-0. Gökhan Töre uzatmalarda güzel bir şutla skoru 4-1 yaptı ama geriye, Abdullah Avcı döneminin Beşiktaş’ı gibi Beşiktaş kalmıştı.