25.08.2020 - 14:27 |
Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında? MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu
Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında? TFF'den yapılan son dakika açıklamasına göre Merkez Hakem Kurlu Başkanlığı'na Serdar Tatlı getirildi. İşte Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve Serdar Tatlı ile ilgili ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında MHK Başkan ve üyelerini belirledi. MHK yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. Peki, Serdar Tatlı kimdir?
SERDAR TATLI KİMDİR?
Futbol hakemi olan Serdar Tatlı 1966 yılında Urfa'da doğdu. 1988 yılında göreve başlayan Tatlı 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-1997 sezonunda Türkiye 1. lig futbol maçlarını yönetmeye başladı. Evli ve iki çocuğu vardır.
MHK BAŞKANI VE ÜYELERİ
BAŞKAN: SERDAR TATLI
ÜYELER:
METİN TOKAT
EROL ERSOY
KADİR TOZLU
MAHMUT ÇETİNER
MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
AHMET ERDOĞAN
NEDİM GÖKLÜ