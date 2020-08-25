Serdar Tatlı kimdir, kaç yaşında? MHK Başkanı Serdar Tatlı oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında MHK Başkan ve üyelerini belirledi. MHK yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. Peki, Serdar Tatlı kimdir?

SERDAR TATLI KİMDİR?

Futbol hakemi olan Serdar Tatlı 1966 yılında Urfa'da doğdu. 1988 yılında göreve başlayan Tatlı 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-1997 sezonunda Türkiye 1. lig futbol maçlarını yönetmeye başladı. Evli ve iki çocuğu vardır.

MHK BAŞKANI VE ÜYELERİ

BAŞKAN: SERDAR TATLI

ÜYELER:

METİN TOKAT

EROL ERSOY

KADİR TOZLU

MAHMUT ÇETİNER

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

AHMET ERDOĞAN

NEDİM GÖKLÜ