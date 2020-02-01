Sergen Yalçın: ‘Taraftar iyi futbol ister’

Sergen Yalçın bugün ilk resmi maçına çıkacak. Kariyerindeki en önemli sınavlardan birini Çaykur Rizespor karşısında verecek olan Yalçın’ın, kadro dengelerinde çok radikal değişikliklere gitmeyeceği öğrenildi.

Alışılmış sistemi daha ilk maçta çok ciddi şekilde bozmak istemeyen siyah-beyazlı teknik adam, kısa paslar yerine daha ofansif daha göze hoş gelen futbol oynattırmayı planlıyor. Yakın çevresine de “Taraftar iyi futbol ister. Oyuncu da keyif alacağı futbolu oynamak ister. Şartlar elverdiği sürece hücum futbolu oynamaya çalışacağız” diye konuştuğu bildirildi.

İlk günden beri tüm futbolculara eşit şekilde yaklaşan Sergen Yalçın’ın, konuştuğu her futbolcuya yeteneklerini sahaya daha fazla yansıtması gerektiğini söylediği vurgulandı.

Rize’ye gittiler

Kartal, Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor’la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların kondisyon, pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ağırlıklık çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Sergen Yalçın sözleri