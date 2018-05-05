Sergen Yalçın: "Üç puan bize tekrar bir hayat verdi"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Verilen mücadelenin karşılığı puan olabilirdi." dedi. Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, evlerinde oynadıkları bir müsabakada en azından bir puan almak istediklerini, ancak yine kaybettiklerini ve üzüldüklerini söyledi.



Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Karaman, "Ciddi çalışıyoruz ama bu çalışmayı da destekleyecek bir şeyler olması gerekiyor. Biz bunları başarabilmiş değiliz. Bizi samimi olarak önümüzdeki yıla taşıyabilecek yüreklilikte oyuncularımız hangisiyse, şehrimize katkı sağlayacak oyunlarımız hangisiyse onlarla yola devam edeceğiz. Hepsini tanıma fırsatı buldum, hepsine de forma imkanı verdim. Verilen mücadelenin karşılığı puan olabilirdi. Onu alamadığım için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Rakibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Penaltı pozisyonuyla ilgili sorulan soruya Karaman, şu cevabı verdi: "Oynadığımız 5-6 müsabakada eğer hata görmeye çalışsam çok hata görürüm ama eğer kişiler vicdanlarına yenik düşerlerse zaten mağlup olmuş demektir. Biz vicdanımıza mağlup olmamaya çalışıyoruz. Orada bir ışıkla karanlığın bir savaşı var. Işığın karanlığa hep galip gelmesini arzu ediyoruz. Bir şehrin kaderiyle alakalı, yönetilecek bir müsabakadan verilen bir karardan veya bizden dolayı bir hatadan dolayı başka birilerini de mağdur etmemek lazım. Onun için adalet çizgisinden çok fazla sapmamamız gerekiyor. Eminim ki, inanıyorum ve ümit ederim ki doğru karar vermiştir."

Yalçın: "Aldığımız 3 puan çok önemliydi"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da alınan galibiyetin kalan 2 müsabaka öncesi kendilerine yeniden hayat verdiğini kaydetti.



Zor bir müsabaka olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu: "Bizim için üç puan almak maçtan önceki en çok istediğimiz şeydi. Oyunsal anlamda çok fazla değerlendirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bugün için üç puan bize tekrar bir hayat verdi. Bulunduğumuz pozisyon çok sağlıklı bir pozisyon değil. Son iki haftaya bakacağız. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda bizi final maçı bekliyor. Bugün itibarıyla aldığımız üç puan çok önemliydi. Kardemir Karabükspor çok iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bu kadar mücadele beklemiyorduk. Maçlar kolay değil ve hiç kimse çıkıp kolay kolay kazanamıyor."