Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulÃ¼plerinin ve lig yÃ¶netiminin oluÅŸturduÄŸu Serie A BirliÄŸi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla seyircisiz oynanan maÃ§larda, son haftalarda tribÃ¼nlerin belirli sayÄ±da seyirciye aÃ§Ä±lmasÄ± talebinde bulundu.Â

Serie A BirliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, statlarÄ±n, gÃ¼venlik koÅŸullarÄ±na saygÄ±lÄ± biÃ§imde en kÄ±sa sÃ¼rede kÄ±smen seyirciye aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± teÅŸvik etmek gerektiÄŸi belirtilerek, bu konuda Ä°talya Futbol Federasyonu (FIGC) BaÅŸkanÄ± Gabriele Gravinaâ€™ya hÃ¼kÃ¼mete sunmasÄ± Ã¼zerine detaylÄ± bir protokol gÃ¶nderileceÄŸi ifade edildi.Â

AÃ§Ä±klamada, Serie A BirliÄŸinin bu sezonun son maÃ§larÄ±nda tribÃ¼nlerin sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da taraftara yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± konusunda umutlu olduÄŸu kaydedildi.Â

Ä°talyaâ€™nÄ±n ÅŸubat ayÄ± sonundan itibaren Kovid-19 salgÄ±nÄ±ndan ciddi ÅŸekilde etkilenmesi dolayÄ±sÄ±yla ÅŸubat sonu ve mart baÅŸÄ±ndaki lig maÃ§larÄ± Ã¶nce seyircisiz oynanmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan da Ä°talyan hÃ¼kÃ¼metinin kararÄ±yla ligler 10 Martâ€™tan itibaren durdurulmuÅŸtu.Â

Ãœlkede epidemiyolojik eÄŸrinin iyiye gitmesi neticesinde hÃ¼kÃ¼met ve futbol yÃ¶netiminin uzlaÅŸmasÄ±yla Serie A, 20 Haziran'da kaldÄ±ÄŸÄ± yerden seyircisiz olmak koÅŸuluyla yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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