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14.01.2021 - 14:21 | | AA

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday oldu.

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday
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İsviçre'nin Montrö kentinde 20 Nisan Çarşamba günü düzenlenecek UEFA Olağan Genel Kurulu'nda, 8 üyeden oluşan yönetim kurulu belirlenecek.

UEFA Yönetim Kurulu için Servet Yardımcı'nın yanı sıra, İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, İngiltere'den David Gill, Polonya’dan Zbigniew Boniek, Almanya'dan Rainer Koch, Belçika'dan Mehdi Bayat, Rusya'dan Alexander Dyukov, İtalya'dan Gabriele Gravina ve Hollanda'dan Spee Just adaylığını koydu.

Yönetim kurulu üyeliğine 2017 yılında aday olan ve kazanan Yardımcı, Şenes Erzik'ten sonra UEFA'nın yönetiminde yer almayı başaran ilk isimdi.

 

Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday

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