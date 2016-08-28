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28.08.2016 - 23:07 | | İSTANBUL (AA)

Shakhtar Donetsk, galibiyet serisini sürdürdü

Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki rakiplerinden Shakhtar Donetsk, ligde Stal'ı 1-0 yenerek arka arkaya 6. galibiyetini elde etti - Gruptaki diğer takım Gent ise, son dakikada gelen golle Anderlecht deplasmanından 1 puan aldı

Shakhtar Donetsk, galibiyet serisini sürdürdü
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UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor ile beraber H Grubu'nda yer alan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, lig maçında konuk olduğu Stal'ı 1-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Turuncu-siyahlı takıma 3 puanı getiren golü 78. dakikada Arjantinli futbolcu Facundo Ferreyra kaydetti.

Shakhtar Donetsk, 6 haftası geride kalan Ukrayna Premier Ligi'nde 18 puanla liderliğini sürdürüyor.

Gent, haftayı beraberlikle kapattı

Atiker Konyaspor'un gruptaki diğer rakibi Gent ise, Belçika Ligi'nde konuk olduğu Anderlecht'le 2-2 berabere kaldı.

Mavi-beyazlıların gollerini 21. dakikada Moses Simon ve 90+2. dakikada Nana Asare kaydederken, Anderlecht'in golleri ise 19. dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 47. dakikada Lucasz Teodorczyk'ten geldi.

Geçen sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan Gent, beşinci haftası oynanan Belçika Birinci Futbol Ligi'nde (Jupiler Pro Lig) 9 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

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