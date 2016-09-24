Shakhtar Donetsk - Volyn: 3-0
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk, ligde konuk ettiği Volyn ekibini 3-0 yendi.
Ukrayna Premier Ligi'nin 9. haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında Volyn'ı 3-0 mağlup etti.
Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Shakhtar Donetsk, lig randevusunda Volyn takımı ile Arena Lviv'de karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 3-0 kazandı. Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada kendi kalesine Artem Kichak, 60. dakikada Ivan Ordets ve 78. dakikada Andriy Boryachuk kaydetti.
Bu sonuçla, ligdeki 8. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, puanını 25'e çıkararak namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Tek galibiyeti bulunan Volyn ise 5 puanda kaldı.
Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki 5. hafta karşılaşmasında 24 Kasım Perşembe günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek.