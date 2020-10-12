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12.10.2020 - 07:00 |

Sıfırdan zirveye Iga Swiatek!

Iga Swiatek sürpriz Roland Garros şampiyonluğu öncesinde son iki yıldaki yükselişiyle dikkat çekti. 19 yaşındaki tenisçi önce WTA’de final oynadı, sonra ilk 100’e girdi, ardından yedinci ana tablo deneyiminde mutlu sona ulaştı

Sıfırdan zirveye Iga Swiatek!
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Fransa Açık finalinde Sofia Kenin’i 2-0 mağlup ederek kupaya uzanan Iga Swiatek, grand slam şampiyonu olan ilk Polonyalı tenisçi unvanını elde etti. Son iki sezonda gösterdiği gelişimle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, Roland Garros Grand Slam Turnuvası’ndaki şampiyonluğuyla birçok ilke daha imza attı.
Iga Swiatek, WTA organizasyonlarına katılmaya başladığı 2019’dan beri yükselen bir grafik çizdi. Geçen sezona dünya sıralamasının 175. basamağında başlayan Polonyalı raket, WTA düzeyindeki ilk maçına Avustralya Açık Grand Slam Turnuvası’nda çıktı. ITF turnuvalarında 7 şampiyonluğu bulunan Swiatek, kariyerinin WTA seviyesindeki ilk finaline ise 2019’un nisan ayında yükseldi.
Polona Hercog’a 2-1 kaybettiği Lugano Açık finalinden 2 ay sonra klasmanda ilk 100’e girmeyi başardı, 2019’u 61. sırada tamamladı. 1988 Seul Olimpiyatları’nda yarışan kürekçi Tomasz Swiatek’in kızı olan Swiatek, 4. turda elendiği 2020 Avustralya Açık sonrası ise dünya 48’inciliğine kadar tırmandı.
Swiatek, 7. ana tablo deneyiminden kupayla ayrılarak, son 20 yılda grand slam şampiyonluğuna en kısa sürede ulaşan 3 kadın tenisçiden biri oldu. Bianca Andreescu, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna, 4. grand slam tecrübesini yaşadığı 2019 ABD Açık’ta ulaşmıştı. Maria Sharapova ise 7. grand slam turnuvası olan 2004 Wimbledon’dan zaferle ayrılmıştı.

Radwanska tebrik etti
Kadınlar tenisinde uzun yıllar Polonya’nın en önemli temsilcisi olan Agnieszka Radwanska, twitter hesabından gerçekleştirdiği paylaşımla ülkesi adına önemli bir başarı elde eden meslektaşını kutladı. Wimbledon’da final oynamışlığı bulunan ünlü raket, buna karşın grand slam zaferi elde edemeden aktif spor hayatını noktalamıştı.

Ostapenko’yu geride bıraktı

Dünya 54 numarası olarak geldiği Fransa Açık’ta mutlu sona ulaşan Swiatek, bilgisayar tabanlı klasman sisteminin hayata geçtiği 1975’ten beri bunu başaran en düşük sıradaki tenisçi oldu. Rekorun önceki sahibi dünya 47’ncisi olarak katıldığı 2017 Fransa Açık’ta zirveye çıkan Jelena Ostapenko’ydu.

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