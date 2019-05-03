Sivasspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Spor Toto Süper Lig'e 31. hafta maçında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir puanını 63'e çıkardı ve en yakın takipçi Galatasaray maç eksiğiyle 60, Beşiktaş ise 59 puanla zirveyi takip etti. DG Sivasspor ise 37 puanla 11. sırada yer aldı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga, Douglas, Rybalka (Dk. 90 2 Fatih Aksoy), Özer Hurmacı (Dk. 82 Muhammet Demir), Emre Kılınç (Dk. 88 Ziya Erdal), Diabate

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Serdar Taşçı, Mahmut Tekdemir, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Mossoro), Emre Belözoğlu, Visca, Soner Aydoğdu, Elia (Dk. 60 Bajic), Robinho (Dk. 61 Napoleoni)

Sarı kartlar: Dk. 36 Elia, Dk. 48 Robinho, Dk. 77 Soner Aydoğdu, Dk. 90 4 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 67 Braz, Dk. 88 Ndinga (Demir Grup Sivasspor)

Maçtan dakikalar

10. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu iki hamlede kontrol etti.



13. dakikada Clichy'nin soldan ortasında ceza sahasındaki Visca'nın kale alanından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.



15. dakikada Douglas'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda kaleci Mert Günok, topu kontrol etti.



20. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı kornerde kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağı, ön direkte bekleyen Emre Kılınç son anda kafayla kornere gönderdi.



31. dakikada Papp'ın sağdan ceza alanına ortasında Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

50. dakikada Elia'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu kontrol etti.



58. dakikada Visca ile verkaç yapan Robinho'nun ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



69. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Serdar Taşçı'nın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.



71. dakikada İrfan Can Kahvceci'nin pasında ceza alanındaki Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu son anda tokatladı. Savunma meşin yuvarlağı tehlike bölgeden uzaklaştırdı.



77. dakikada Emre Kılınç'ın soldan ceza alanına gönderdiği top, son olarak arka direkte bekleyen Rybalka'nın önünde kaldı. Müsait durumdaki bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Mahmut Tekdemir'den döndü.



Mücadele 0-0 sona erdi.