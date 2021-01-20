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20.01.2021 - 09:38 | | SİVAS (İHA) -

Sivasspor taraftarının Pato çılgınlığı!

DG Sivasspor taraftarı son iki gündür Brezilyalı futbolcu Alexandre Pato’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa Sivasspor’a gelmesi yönünde mesajlar yağdırıyor.

Sivasspor taraftarının Pato çılgınlığı!
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Sivasspor’da transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Son günlerde Sivasspor’un, yıldız futbolcu Alexandre Pato ile ilgilendiği yönünde çıkan haberler kırmızı-beyazlı camiayı heyecanlandırdı.

Pato transferinde sosyal medyada büyük bir atak yapan ve Brezilyalı futbolcuyu ikna etmeye çalışan kırmızı-beyazlı taraftarlar, Pato’ya büyük baskı yapıyor. Pato’nun sosyal medya hesabına yaklaşık 6 bin yorum bırakan Sivasspor taraftarları, yıldız futbolcunun fotoğraflarına “Come to Sivasspor” (Sivasspor’a gel) mesajı yazdı. Deneyimli futbolcu Pato ise, yapılan bazı yorumları beğendi.

Cicinho’da önermişti!

Diğer yandan Sivasspor’un Brezilyalı eski yıldızı Cicinho’da, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bonservisi elinde olan arkadaşı Pato’ya transfer önerisinde bulunmuş ve 31 yaşındaki golcüye Sivasspor’a gitmesini önermişti.

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