Sivasspor'dan penaltı göndermesi! Fatih Terim...

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu ise tartışılan pozisyon Sivasspor'un VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltı atışı oldu. Galatasaray teknik direktör Fatih Terim maç sonu yaptığı basın toplantısında "Şimdi bir defa pozisyon gri, penaltı pozisyonu net değil. Orta hakem vermemiş. Böyle bir durumda talimatnameleri bildiğim kadarıyla VAR devreye girmez çünkü hakem görmüş vermemiş. Olağanüstü, yüzde 100 bir hata yapmışsa VAR çağırır." ifadelerini kullandı.

Sivasspor, Galatasaray maçında kazandıkları ve Fatih Terim'in maç sonu tepki gösterdiği penaltı pozisyonunu paylaştı.