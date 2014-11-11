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11.11.2014 - 14:28 |

Şok! Babası Mesut'u dava etti...

Mesut Özil'in geçen yıla kadar menajerliğini yapan babası Mustafa Özil, komisyon alacakları için oğlunu mahkemeye verdi

Şok! Babası Mesut'u dava etti...
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Türk asıllı Alman Milli futbolcu Mesut Özil, ülkede bir ilke imza attı. Mesut Özil ve babasının, Alman futbolunda daha önce hiç yaşanmamış bir olaya imza attıkları belirtildi. Buna göre Mesut Özil'in babası, oğlunu mahkemeye verdi.

Alman Basını olayı "Özil Özil'e karşı" başlığıyla duyururken, Mustafa Özil'in şirketinin Mesut Özil'i dava ettiği bildirildi. Bu şirket Ekim 2013'e kadar oyuncunun menajerlik işleriyle ilgilenmişti. Baba Özil'in oğlundan binlerce euro komisyon parası talep ettiği ifade edildi.

Tam rakam 630 bin euro olarak açıklandı. Mesut, babasıyla olan menajerlik işlerini geçtiğimiz yıl keserek kardeşi Mutlu'ya devretmişti. Ancak 2b = 242/13 dosya sayılı, 19 Kasım'daki mahkeme öncesinde tarafların kendi aralarında anlaşmaya yakın oldukları da ifade edilirken, bu durumda davanın düşeceği bilgisi verildi.

O BİR MAESTRO!

Şok Babası Mesutu dava etti...

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