13.11.2020 - 20:12 | | DHA
Son dakika - A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin kadrodan çıkarıldı!
A Milli Takım'dan yapılan açıklamada Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.
A Milli Takımda Orkun Kökçü ve Mert Çetinin sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldığı açıkladı.
UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü oynayacağı Rusya maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımda, Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kampından ayrıldıkları açıklandı.