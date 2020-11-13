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13.11.2020 - 20:12 | | DHA

Son dakika - A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım'dan yapılan açıklamada Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Son dakika - A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin kadrodan çıkarıldı!
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A Milli Takımda Orkun Kökçü ve Mert Çetinin sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldığı açıkladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü oynayacağı Rusya maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımda, Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kampından ayrıldıkları açıklandı.

Son dakika - A Milli Takımda Orkun Kökçü ve Mert Çetin kadrodan çıkarıldı

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