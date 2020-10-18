18.10.2020 - 09:34 |
Son dakika | Abdülkadir Ömür tel tel döküldü!
Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, Medipol Başakşehir maçında performansıyla sınıfta kaldı. Milli futbolcu tam 17 top kaybıyla oynadı.
Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.
Başakşehir karşısında 84 dakika sahada kalan Abdülkadir, tam 17 top kaybı yaparken, 7 de pas hatası yaptı ve kariyerinin en kötü maç performanslarından birine imza attı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç yıldız için ''17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık'' demişti.