Son dakika | Abdülkadir Ömür tel tel döküldü!

Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.

Başakşehir karşısında 84 dakika sahada kalan Abdülkadir, tam 17 top kaybı yaparken, 7 de pas hatası yaptı ve kariyerinin en kötü maç performanslarından birine imza attı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç yıldız için ''17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık'' demişti.