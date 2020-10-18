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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Abdülkadir Ömür tel tel döküldü!
18.10.2020 - 09:34 |

Son dakika | Abdülkadir Ömür tel tel döküldü!

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, Medipol Başakşehir maçında performansıyla sınıfta kaldı. Milli futbolcu tam 17 top kaybıyla oynadı.

Son dakika | Abdülkadir Ömür tel tel döküldü!
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Trabzonspor'un Başakşehir'e 2-0 yenildiği maçta ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri toplayan Abdülkadir Ömür, maçı 17 top kaybı ile tamamladı.

Başakşehir karşısında 84 dakika sahada kalan Abdülkadir, tam 17 top kaybı yaparken, 7 de pas hatası yaptı ve kariyerinin en kötü maç performanslarından birine imza attı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç yıldız için ''17 milyon euroluk teklif geldi ancak satmadık'' demişti.

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