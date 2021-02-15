Son Dakika | Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı ıbrakıldı

Tarık Çamdal'a büyük şok. TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da forma giyen Tarık Çamdal'ın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; Adana Demirspor'da Tarık Çamdal kadro dışı bırakıldı. Mavi lacivertli yetkililer Tarık Çamdal'a kadro dışı bırakıldığını Adanaspor maçından sonra bildirdi.

Adana Demirspor son olarak Adanaspor ile karşılaştığı maçta 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşamıştı. Tarık Çamdal bu maçın 27. dakikasında Süleyman Koç'un yerine dahil olmuştu.

Adana ekibiyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 karşılaşmada görev almıştı.

2014 yılında Eskişehirspor'dan 4.5 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal beklentilerin altında kalınca sürekli eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.

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