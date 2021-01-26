Son dakika | Adana Demirspor'da transfer iptal oldu, Başkan Murat Sancak istifa etti!
Adana Demirspor'da akşam saatlerinde Başkan Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferini açıkladı, taraftar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geçen sezon Erzurumspor'la Süper Lig sevinci yaşayan Ömer, kutlamalarda video çekmiş 'Adana ağlama' sözlerini sarf etmişti. Başkan Sancak, taraftarın, büyük tepkisinden sonra Ömer'in mağduriyetini karşılayacağını duyurdu ve transferin gerçekleşmediğini açıkladı. Sancak daha sonra Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından görevi bırakacağını açıkladı.
Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Ömer Şişmanoğlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı, Demirspor taraftarı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ömer Şişmanoğlu, geçen sezon paylaştığı video nedeniyle Adana Demirspor yöneticileri ve taraftarından af dilese de taraftarın gönlünü alamadı. Sosyal medyada Ömer'i istemediklerini vurgulayan taraftarlar, Başkan Murat Sancak'a yoğun tepki gösterdiler.
'Ona takım bulacağım ve kendi cebimden ödeme yapacağım'
Bu tepkilerin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Twitter'dan anket yapacağını açıkladı ve "Ömer Şişmanoğlu transferini yapmamın tek bir sebebi; şampiyonluk yolunda desteği ve katkısı olacağına inandığım içindi. Görüyorum bazı yerlere çekilmeye çalışılıyor, şimdi Adana Demirspor sitesinde anket yaptıracam. Anket 2 saat sürecek sonuç istenmiyor diye çıkarsa, ben Ömer Şişmanoğlu'ndan özür dileyip, ona takım bulacağım ve kendi cebimden ödeme yaparak, maddi mağduriyetini gidereceğim." ifadelerini kullandı.
'Peki, hay hay ankete gerek yok, gelmeyecek.'
Taraftarlar, Sancak'a anket istemediklerini ve bu transfere karşı olduklarını vurguladılar. Tepkiler sonucu açıklama yapan Başkan Sancak, "Peki, hay hay ankete gerek yok, gelmeyecek." sözleriyle transferinden vazgeçildiğini açıkladı.
Başkan Murat Sancak görevini bırakacağını açıkladı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ömer Şişmanoğlu transferine gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından görevi bırakacağını açıkladı!