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16.01.2021 - 21:19 |

Son dakika - Afobe: "Gol atabildiğim için şanslıyım"

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da son dakika golünün sahibi Afobe, Lewis Baker ve Marlon açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Afobe: "Gol atabildiğim için şanslıyım"
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Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da son dakika golünün sahibi Afobe açıklamalarda bulundu.

"Arkadaşlarımız maça harika bir başlangıç yaptı. 10 kişi kalan rakibe karşı oynamak bazen kolay görünse de daha da zor olabiliyor. Belki de bugün en önemli şey takım ruhunu son saniyeye kadar gösterebilmekti. Son dakikalarda gol atabildiğim için şanslıyım." 

Son dakika - Afobe: Gol atabildiğim için şanslıyım

Marlon "Kaybedilen 2 puana üzülmemiz gerekiyor"
Marlon ise maç sonu; "Bu 1 puanın önemini bilmemiz gerekiyor. Kaybedilen 2 puana da üzülmemiz gerekiyor. Maçın başından beri golü kovalayan bizdik. Bazen futbol sizi cezalandırıyor. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın bir türlü galibiyet alamayabiliyorsunuz. Takımımız sonuna kadar mücadele etti." dedi.

Baker: "Hata yaptık yediğimiz golde"
Lewis Baker yapılan hataya vurgu yaparak, "Aslında bugün harika bir başlangıç yaptık ama kırmızı kartla oyun değişti. Hata yaptık yediğimiz golde ama mücadelemizi hiç bırakmadık." dedi.

 

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