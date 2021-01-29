Son dakika | Ahmed Hassan: Mostafa Mohamed doğru tercihte bulundu

Beşiktaş’ın ve Mısır Milli Takımı’nın eski futbolcusu Ahmed Hassan, Galatasaray’ın Mostafa Mohamed transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkesinde bu transferi değerlendiren unutulmaz oyuncu, genç yıldızın sarı-kırmızılı ekibe giderek doğru bir tercihte bulunduğunu dile getirdi.

‘Galatasaray büyük takım, tercih doğru’

Kocaelispor, Denizlispor ve Gençlerbirliği formaları da giyen ve uzun yıllar top koşturduğu Türkiye’deki futbol ortamını yakından tanıyan Hassan, “Galatasaray Avrupa kupası kazanmış büyük bir takım ve çok köklü bir kulüp. Çok popüler bir ekip ve çok sayıda taraftarı var. Mostafa doğru bir tercihte bulunarak iyi bir adım attı” dedi.

Ahmed Hassan şöyle devam etti:

‘Mostafa için Avrupa’da dönüm noktası olur’

“Galatasaray bir turnuva takımı. Ancak bir süredir istedikleri sonuçları alamıyorlar. Mostafa’nın Avrupa’daki dönemi için umarım bir dönüm noktası olur. Tek handikapı şu an ülkede maçların seyircisiz oynanıyor olması".

‘Terim kolay oyuncu beğenmez, demek ki…’

“Mostafa Mohamed için ödenen paralar kulübün kendisinden beklentilerini gösteriyor. Fatih Terim çok iyi bir teknik adam ve kolay oyuncu beğenen birisi değil. Demek ki Mostafa için tamamen ikna olmuşlar. Mostafa’nın İstanbul’da mutlu olacağını düşünüyorum çünkü Kahire’ye benziyor.”