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30.01.2021 - 16:54 |

Son dakika | Alanyaspor-Sivasspor maçı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi!

Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor-DG Sivasspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Hakem Zorbay Küçük, Alanyaspor 1-0 öndeyken sağanak yağış nedeniyle soyunma odasına gönderdi. Karşılaşma yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.

Son dakika | Alanyaspor-Sivasspor maçı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi!
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Süper Lig'in 22. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da yağış altında başlayan mücadelede ev sahibi ekip, 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle 1-0 öne geçti.

Hakem Zorbay Küçük, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadeleyi durdurdu. Ertelendiği açıklanan karşılaşmanın, yarın aynı saatte kaldığı yerden oynanması öngörülüyor.

 

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Son dakika | Alanyaspor-Sivasspor maçı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi

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