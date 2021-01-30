30.01.2021 - 16:54 |
Son dakika | Alanyaspor-Sivasspor maçı şiddetli yağış nedeniyle ertelendi!
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor-DG Sivasspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Hakem Zorbay Küçük, Alanyaspor 1-0 öndeyken sağanak yağış nedeniyle soyunma odasına gönderdi. Karşılaşma yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.
Süper Lig'in 22. haftasında yapılan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da yağış altında başlayan mücadelede ev sahibi ekip, 14. dakikada Fatih Aksoy'un golüyle 1-0 öne geçti.
Hakem Zorbay Küçük, 19. dakikada olumsuz hava koşulları nedeniyle mücadeleyi durdurdu. Ertelendiği açıklanan karşılaşmanın, yarın aynı saatte kaldığı yerden oynanması öngörülüyor.