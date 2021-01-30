Son dakika | Başakşehir, Aykut Kocaman'ı resmen açıkladı!

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de geçen sezon kulüp tarihinde bir ilk yaşayarak şampiyon olan Başakşehir'de şampiyonluğu getiren teknik direktör Okan Buruk ile bu sezonki kötü gidişat sonrasında dün yollar ayrılmıştı.

Son olarak Trabzonspor ile oynanan Süper Kupa maçında mağlup olan Başakşehir, bu mağlubiyetin sonrasında yapılan görüşmelerle karşılıklı anlaşılarak yolları ayırma kararı aldı.

SON OLARAK KONYASPOR

Aykut Kocaman, Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u çalıştırmıştı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezonun devre arasında Anadolu ekibiyle yollarını ayırmıştı.