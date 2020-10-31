Son dakika | Ali Eren'den olay Falcao yorumu!

6 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Milan gibi takımlara da karşı olmak üzere bir çok önemli maçta forma giyen Ali Eren Beşerler, siyah beyazlı takımın durumundan Sergen Yalçın'a, Erol Bulut'tan Türk futbolundaki alt yapı sorunlarına kadar bir çok konudaki düşüncelerini Sporlig.net'e anlattı.

Teknik direktörlük konusunda fırsat bekleyen Ali Eren, Türk futbolunun en önemli sorunun iş bilmeyen yöneticiler olduğunu söylerken, "Bize Mehmet Özkan gibi yöneticiler lazım. Futbolumuz ancak böyle insanların elinde kurtulur" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Eren'in açıklamaları: "Futbolu bıraktıktan sonra futbolun içinde kalmaya devam ettik. Şu anda alt liglerde antrenörlük yapıyorum. Futbol fedeAlirasyonunun açmış olduğu kurslara gittik, UEFA B lisansı daha sonra da A lisansı aldık ve hocalığa başladık. Tabii futboldan kopmuyoruz bu arada futbol oynamaya da 40 yaş üstü masterlarda devam ediyoruz. Güzel keyifli maçlar oynuyoruz.

Son 2 senedir çalışmıyorum. Bir de pandemi olayları var, ister istemez çekiniyoruz ama ilerisi için imkan ve fırsat bulursam teknik direktörlük yapmak istiyorum.

TAKIMLARIN HALA EKSİKLERİ VAR

Süper Lig sıkıntılı bir dönemde başladı. Geçen sene bildiğiniz gibi pandemiden dolayı lige ara verildi. Sonra tekrar devam edildi. Transfer dönemi çok sıkıştı. Oyuncular tam olarak tatil yapamadı. Pandemiden dolayı herkes şoktaydı.

BEŞİKTAŞ LİGE BEKLEDİĞİMİZ ŞEKİLDE BAŞLAMADI

Beşiktaş ve Trabzonspor lige beklediğimiz gibi başlamadı. Bunlar geçtiğimiz sezon fark yaratan takımlardı. Geçtiğimiz sezon 4-5 hafta daha olsaydı Beşiktaş şampiyonluğu yakalayabilirdi.

SERGEN HOCA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Beşiktaş'ta oynadığım için beni Beşiktaş ilgilendiriyor. Ayrıca Beşiktaş kongre üyesiyim. Şu ana kadar istediğimiz performansı gösteremedik. Mali açıdan istediğimiz transferleri de yapamadık. Sergen hoca ile ilgili hiç bir sorunumuz yok. Sergen hoca bununla alakalı olarak elinden geleni yapıyor.

SERGEN HOCA ZOR BİR DÖNEMDE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Sergen bizim abimiz, beraber futbol oynadık. Kendisi Beşiktaş alt yapısından çıkma. Bizim isteğimiz kendisi 10-15 sene Beşiktaş'ı çalıştırsın başarılara koşsun. Tabii kolay değil, zor bir dönemde elini taşın altına koydu. Biz de gereken desteği kendisine veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.

BEŞİKTAŞ HER SENE GERİ GİDİYOR

Yaklaşık 5 yıldır Beşiktaş her sene geri gidiyor. Giden oyuncuların yerine gelen oyuncular bir sekmend düşük oluyor Bu sene de böyle oldu. Biz geçtiğimiz sezonki oyuncuları eleştirirken, bu sene gelen oyuncular geçen seneki oyuncuları aratır oldu. Bu yüzden Beşiktaş her sene geri gidiyor. Bu da tabii bizleri çok üzüyor.

EROL BULUT FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAK İÇİN TÜM VASIFLARA SAHİP

Erol Bulut benim milli takımdan arkadaşım, umarım başarılı olur. Çok transfer yaptılar. Tutar mı tutmaz mı? Hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe için bir şey diyemem ama Erol Bulut iyi hoca. Bu sene başarılı olmasa bile seneye ya da öbür seneye kadar sabrederlerse Erol Bulut başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü kalitesini çalıştırdığı diğer takımlarda gösterdi. Fenerbahçe'de çalışmak için tüm vasıflara sahip. Ben tüm genç hocalara güveniyorum.

PARASIZLIKTAN KULÜPLER ALT YAPIYA YÖNELDİ

Kulüpler parasızlıktan alt yapıya yöneldi. Mecburiyetten birçok oyuncu yetişti. Trabzonspor'da; Abdulkadirler, Yusuf Yazıcı, Uğurcan. Galatasaray'da; Ozan Kabak, Emin Bayram. Beşiktaş'ta; Kaleci Ersin, Rıdvan Yılmaz vs... Bunlar isteyerek çıkarılan oyuncular değil... Türkiye'de alt yapıya gerçekten önem verilse ve geliştirilse tamam diyeceğim.

BİZE SEYİT MEHMET ÖZKAN GİBİ YÖNETİCİLER LAZIM

Altınordu ayrı. Onu bir kenara koyacaksın. Altınordu yabancı futbolcu oynatmıyor. Alt yapıya çok ciddi önem veriyor. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ı buradan tebrik ediyorum. Bize o ve onun gibi yöneticiler lazım. Kendisi ile bir panelde sohbet etme imkanı buldum. Şu sözü çok hoşuna gitti: ''Ben bu topraklardan para kazanıyorum ve yatırımı da bu toprakların insanlarına yapmak istiyorum. Bu yüzden yabancı futbolcu oynatmıyorum ve oynatamayacağım da...'' Bu sözü beni çok etkilemişti. Kendisiyle gurur duydum.

FUTBOLCULAR NEDEN YÖNETİCİ OLMASIN?

Baktığımızda ligimiz iş adamlarıyla dolu. Futbolu bırakanlar yorumcu ya da antrenör oluyor. Neden yönetici olmasın? Neden futbol federasyonu başkanı olmasın? Futbolun belirli kademelerinde neden görev almasınlar?

Mesela ''spor yönetimi'' okuyan arkadaşlarımız var. Üniversiteyi bitirmiş arkadaşlarımız var. Bunlar da futboldan uzak tutuluyor. Hem bilimsel hem de saha içinden gelen oyuncular olarak hep birlikte birleşip karma yaparak, futbolu bir yerlere getirebiliriz.

FALCAO PENALTI ATMAK İÇİN Mİ 5 MİLYON EURO ALIYOR?

Her sene 2.5- 3 milyon euro yabancı oyuncuya vereceğine alt yapıya harca 4-5 tane oyuncu çıkarırsın. Şimdi Falcao 5 milyon avro alıyor. Penaltı atmak için mi Türkiye'ye geldi? Yazık değil mi bizim gençlerimize?

HAKEMLERİMİZ ÇOK KÖTÜ

''VAR'' sistemi hakemlerimizin kalitesini ortaya koyuyor. Maalesef çok kötüler. ''VAR'' sistemi ile bunu daha fazla görmüş olduk. Bu sistem gelmeden önce pozisyonlarda ''hakem görmedi'' diyebiliyorduk. Şimdi ise orta hakem görmüyor, VAR hakemi de seyrediyor ama görmüyor. O zaman veremiyor. Göremiyor değil görüyor ancak bilmediğinden dolayı veriyor ya da veremiyor. Onun için hakem kalitemiz çok kötü.

TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞMESİ İÇİN HAKEMLERİNDE GELİŞMESİ LAZIM

Bu işler birbirine bağlı zincir gibi. Türk futbolunun gelişmesi için hakemlerinde gelişmesi lazım. Hakemlerinde sistemlerini değiştirmesi lazım. Daha kaliteli hakemler yetiştirmeliyiz. Maçları izleyince hakemlere gülüyoruz. Vermiş oldukları kararlar şaka gibi inanılmaz! Çünkü maçları artık 1 hakem yönetmiyor. Saha da 3 tane VAR da ise 4 tane daha var. Pozisyonları onlarca kez izleyip sağlıklı karaları veremiyorsanız demek ki çok büyük hakem sıkıntısı var.

ARTIK YENİ YÜZLERİN GELMESİ LAZIM

Fenerbahçe de Erol Bulut, Alanyaspor'da Çağdaş Atan, Hatayspor'da Ömer Erdoğan var ve işlerini de iyi yapıyorlar. Zaten oynattıkları futbol ve puan durumundaki yerleri ortada. Artık yeni yüzlerin gelmesi lazım. Yeniler öğrenerek geliyor.

ÇOK BÜYÜK PARALAR HARCAMAKLA BAŞARI GELMEZ

Eğer futbolda ülkemizi ileriye taşımak istiyorsak, kendimizi geliştirmemiz lazım. Geliştiremezsek yerimizde sayarız. Sizin çok büyük paralar harcamanız demek, futbolunuzun çıkışa geçeceği anlamına gelmiyor maalesef.

ALANYASPOR'UN ŞAMPİYON OLMASINI İSTERİM

Vallahi Beşiktaş olamıyorsa şu ana kadar oynanan oyunlara bakınca Alanyaspor'un şampiyon olmasını isterim."