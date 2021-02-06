Son dakika - Arda Turan Fenerbahçe maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Mart 1988’den bu yana ilk kez, Fenerbahçe'yi deplasmanında üst üste iki Süper Lig maçında da yenmeyi başardı.

Maç sonu Arda Turan gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları Arda Turan'ın yanına giderek sevinç yaşadı.

"Hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü"

Arda Turan maç sonu şu ifadeleri kullandı: "Bugün hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Hoca taktik olarak bütün maçı anlatmıştı. Ne anlattıysa da oldu."

'Oğlum ben atamam sen atarsan olur'

"Mohamed muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı. Maçtan önce geldi gol atarsak bu sevinci yapalım dedi. Ben de 'Oğlum ben atamam sen atarsan olur' dedi."