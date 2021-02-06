Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Arda Turan Fenerbahçe maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı!
06.02.2021 - 21:13 |

Son dakika - Arda Turan Fenerbahçe maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maç sonu Arda Turan gözyaşlarını tutamadı. Arda Turan maç sonu açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Arda Turan Fenerbahçe maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı!
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Mart 1988’den bu yana ilk kez, Fenerbahçe'yi deplasmanında üst üste iki Süper Lig maçında da yenmeyi başardı.

Maç sonu Arda Turan gözyaşlarını tutamadı. Takım arkadaşları Arda Turan'ın yanına giderek sevinç yaşadı.

"Hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü"
Arda Turan maç sonu şu ifadeleri kullandı: "Bugün hocamızın babası, Talat Amca'nın ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun. Böyle bir evlat yetiştirmişler, ülke futbolunun en büyüğü olmuş. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Hoca taktik olarak bütün maçı anlatmıştı. Ne anlattıysa da oldu."

'Oğlum ben atamam sen atarsan olur'
"Mohamed muhteşem oynadı, galibiyet golünü attı. Maçtan önce geldi gol atarsak bu sevinci yapalım dedi. Ben de 'Oğlum ben atamam sen atarsan olur' dedi."

 

    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşım
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - Ali Koç: "Fenerbahçe şampiyon olacak"
      Son dakika - Ali Koç: "Fenerbahçe şampiyon olacak"
    2. Son dakika - Fatih Terim: "Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz?"
      Son dakika - Fatih Terim: "Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz?"
    3. Erol Bulut: "Biz gol yiyince çizgiler çok farklı çiziliyor"
      Erol Bulut: "Biz gol yiyince çizgiler çok farklı çiziliyor"
    4. Albayrak'a saldırı girişimi! Korumalar devreye girdi
      Albayrak'a saldırı girişimi! Korumalar devreye girdi
    5. Arda Turan gözyaşlarını tutamadı!
      Arda Turan gözyaşlarını tutamadı!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında faul rekoru!

    Son dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında faul rekoru!

    Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

    Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

    Aykut Kocaman: Şu an kupa önemli

    Aykut Kocaman: Şu an kupa önemli

    İstanbulspor-Ümraniyespor: 2-3

    İstanbulspor-Ümraniyespor: 2-3

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet