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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Arda Turan'ın cezası belli oldu
10.02.2021 - 17:18 | | DHA

Son Dakika | Arda Turan'ın cezası belli oldu

PFDK, Arda Turan'a hakaret gerekçesiyle 2 maç ceza verdi.

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Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.

Alınan kararla ilgili açıklama şu şekilde:  "Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.'nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN'ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

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