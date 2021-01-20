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20.01.2021 - 16:12 |

Son dakika | Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

Premier Lig ekibi, Fenerbahçe ile adı anılan Yunan savunmacının sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un takımdan ayrıldığını açıkladı. Arsenal Kulübü, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Sokratis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.  

Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.  Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti. 

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