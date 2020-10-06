Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Aziz Yıldırım'a 6 bin TL adli para ve 1 yıl seyirden men cezası
06.10.2020 - 13:16 | | Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA)

Son dakika - Aziz Yıldırım'a 6 bin TL adli para ve 1 yıl seyirden men cezası

Kadın basketbol maçında Yakındoğu Üniversitesi başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım için karar çıktı.

Son dakika - Aziz Yıldırım'a 6 bin TL adli para ve 1 yıl seyirden men cezası
ABONE OL

Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.

Aynı davada Yıldırım'a karşı fiili saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılanan Işık Eyigüngör'ün ise beraatine karar verildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas'ın PAOK'taki en iyi anları

A Milli Takım, Almanya'ya gitti
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı şoku!
    Galatasaray'da Etebo ve Taylan Antalyalı şoku!
  2. Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
    Erzurumspor, Trabzonspor ile hazırlık maçı yapacak
  3. Son Dakika | Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
    Son Dakika | Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
  4. Son dakika - Aziz Yıldırım'a 6 bin TL adli para ve 1 yıl seyirden men cezası
    Son dakika - Aziz Yıldırım'a 6 bin TL adli para ve 1 yıl seyirden men cezası
  5. Türkiye A Milli Futbol maçı ne zaman? Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    Türkiye A Milli Futbol maçı ne zaman? Almanya Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Trabzonspor, Djianiny Tavares lisansını çıkaramadı

Son dakika | Trabzonspor, Djianiny Tavares lisansını çıkaramadı

Süper Lig kulüpleri 1. transfer dönemini hareketli geçirdi

Süper Lig kulüpleri 1. transfer dönemini hareketli geçirdi

Pandemi sürecinin en başarısız takımı Denizlispor

Pandemi sürecinin en başarısız takımı Denizlispor

Trabzonspor transferde hedefi 12'den vurdu

Trabzonspor transferde hedefi 12'den vurdu

Sıradaki Haber