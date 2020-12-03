Son dakika - Bakan Kasapoğlu: Eşimle birlikte koronavirüs testimiz pozitif

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.