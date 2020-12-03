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03.12.2020 - 17:29 |

Son dakika - Bakan Kasapoğlu: Eşimle birlikte koronavirüs testimiz pozitif

Son dakika gelen bir habere göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Bakan Kasapoğlu: Eşimle birlikte koronavirüs testimiz pozitif
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Bakan Kasapoğlu: Eşimle birlikte koronavirüs testimiz pozitif

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