03.12.2020 - 17:29 |
Son dakika - Bakan Kasapoğlu: Eşimle birlikte koronavirüs testimiz pozitif
Son dakika gelen bir habere göre; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.