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30.03.2020 - 14:03 |

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama tarihi henüz net değil

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Liglerin ne zaman başlayacağı sorusuna Bakan Kasapoğlu “Net tarih şu an için belli değil” dedi.

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama tarihi henüz net değil

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. 'Liglere ne zaman başlayacağız?' sorusuna Bakan Kasapoğlu "Net tarih şu an için belli değil" dedi.

İşte açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bu günleri elbette aşacağız. Sporcularımızdan örnek tavır ve tutumlar görüyoruz. Bu bizi bir dayanışma ruhuyla ayakta tuttu.

Fatih hocayla görüştüm. Abdurrahim ve Göksel beyle de görüştüm. İnşallah her biri de en güçlü şekilde dönecektir. Sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor"

Son dakika | Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama tarihi henüz net değil

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